2018-04-06T14:00:06+03:00
В мире

Экс-глава правительства Каталонии Пучдемон освобожден под залог

Генпрокуратура получила 75 тысяч евро залога и данные о последующем местопребывании политика
Алексей КАРЕЛИН
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Экс-глава правительства Карлес ПучдемонЭкс-глава правительства Карлес ПучдемонФото: REUTERS
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Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон выпущен на свободу после уплаты залога в размере 75 тысяч евро. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Данные о последующем местопребывании в Пучдемона также переданы ведомству.

После получения залога Генпрокуратура «немедленно распорядилась выпустить его», сообщили в ведомстве корреспонденту ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что суд в немецком городе Шлезвиг рассмотрел 5 апреля вопрос об экстрадиции Пучдемона в Испанию. Было решено отпустить политика под подписку о невыезде на время рассмотрения запроса от Мадрида. При этом судьи отметили, что выдача Пучдемона Испании по статье «подстрекательство к бунту» невозможна. Однако остается вариант экстрадиции по обвинению в незаконном присвоении госсредств.

Напомним, в Испании Пучдемона обвиняют в подготовке мятежа и растрате государственных денег. 25 марта политика задержали в Германии.

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