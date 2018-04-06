Лавров прокомментировал публикации британских СМИ о «секретной лаборатории» под Саратовом

СЕГОДНЯ 15:04 2018-04-06T15:54:49+03:00

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Великобритания судорожно ищет доказательства своей правоты в деле Скрипаля, но их позиция «незащитима», пока не предоставлены факты. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя сообщения британских СМИ о «секретной лаборатории» под Саратовом, где якобы разработали яд, которым отравили Скрипаля.

«Это лишний раз показывает, что они (руководство Великобритании - КП) пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции. Она будет по-прежнему незащитима, пока Великобритания не согласится откровенно, честно, в соответствии с процедурами Конвенции по запрещению химического оружия консультироваться, разбираться, положив все свои факты на стол, а не придерживая их в кармане», - сказала Лавров после заседания СМИД СНГ в Минске.

Ранее сайт kp.ru писал, что разведка Великобритании доложила о том, что вещество «Новичок» (А-232), якобы было произведено на военной научно-исследовательской базе в Шиханах в Саратовской области. Правда, накануне эксперты научно-технической лаборатории в Портон-Дауне признались, что так и не смогли определить страну происхождения яда.