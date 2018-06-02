2018-06-02T07:11:26+03:00
Политика

СМИ: Организатор покушения на Бабченко планировал также убить Киселева и Ганапольского

Как стало известно журналистам, генпрокурор Украины подтвердил, что у задержанного подозреваемого был список из 47 потенциальных жертв
Юлия ДИВЕЕВА
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Тележурналист Матвей ГанапольскийТележурналист Матвей ГанапольскийФото: YouTube
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Подозреваемый в покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко планировал также убийство украинских журналистов Матвея Ганапольского, Евгения Киселева и Османа Пашаева. Всего в списке потенциальных жертв преступника 47 имен.

Об этом рассказали сами журналисты после их встречи с генпрокурором Украины Юрием Луценко и представителями спецслужб.

«Те, кто организовывал покушение на Бабченко или «убийство» Бабченко - это люди, которые, безусловно, будут стараться сделать реванш. Поэтому всем надо быть внимательными», - сказал Ганапольский.

По его словам, журналисты со спецслужбами обсудили дело Бабченко, а также вопросы безопасности сотрудников СМИ на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «112. Украина».

«Если говорить то, что можно сказать, то смысл заключается в том, что нам надо быть внимательными», - пояснил телеведущий.

Луценко подтвердил в своем Facebook, встретился с журналистами и предупредил их о существующей опасности. При этом он сказал, что спецслужбы инсценировали убийство журналиста, чтобы «обезвредить угрозу всем этим людям».

Ранее 1 июня глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и генпрокурор Луценко встретились с послами стран G7 и рассказали «о целях и ключевых аспектах» спецоперации с российским журналистом Аркадием Бабченко.

Как сообщал сайт kp.ru, 30 мая Грицак объявил о том, что российский журналист Аркадий Бабченко жив, а покушение на него оказалось инсценировкой. Также глава СБУ заявил о задержании «организатора» преступления.

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