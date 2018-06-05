2018-06-05T17:17:11+03:00
Политика

Опубликован список "жертв", которых якобы должны были убить после Бабченко

В перечень вошли 47 человек, среди которых множество журналистов, писателей и блогеров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Инсценировка убийства Бабченко вызвала широкий общественный резонанс во всем миреИнсценировка убийства Бабченко вызвала широкий общественный резонанс во всем миреФото: REUTERS
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Украинские СМИ опубликовали так называемый список потенциальных "жертв", которые якобы должны были умереть вскоре после осуществления в итоге несостоявшегося убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Так, в перечень вошли всего 47 человек, среди которых множество представителей средств массовой информации, блогеров и писателей. Как сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины, именно этот список подозреваемый в организации несостоявшегося убийства Бабченко Борис Герман передал своему "куратору" 21 мая 2018 года.

Среди потенциальных жертв числятся заместитель главного редактора газеты "Московский комсомолец" Айдер Муждабаев, обозреватель радио "Свобода» Виталий Портников, заместитель главреда "РБК-Украина" Сергей Гришин, телеведущие Даниил Яневский, Роман Скрыпин и Татьяна Даниленко.

Также в список попали писатели - Василий Шкляр и Юрий Андрухович, блогеры - Денис Казанский, Денис Мацола и Олеся Яхно. Оказались "под прицелом" также руководители украинского издания ZN.UA Юлия Мостовая и Сергей Рахманин, главный редактор "Левого берега" Соня Кошкина, собственница "Украинской правды" Алена Притула и многие другие.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, в данный список были внесены люди, убийство которых вызвало бы "политическое цунами" в стране. Узнать, что на них готовились покушения, удалось лишь благодаря инсценировки убийства Бабченко.

Напомним, что 29 мая российского военного корреспондента якобы застрелили в его киевской квартире, однако уже следующим вечером он вышел к публике целым и невредимым. В СБУ заявили, что убийство было инсценировано с целью раскрытия преступления, в частности, задержания организатора нападения Бориса Германа.

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