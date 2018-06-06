Путин: Никакие санкции не заставят Россию отказаться от самостоятельного пути развития

СЕГОДНЯ 02:40 2018-06-06T02:51:41+03:00

Глава российского государства убежден, что «здравый смысл восторжествует», и вредные для мировой экономики ограничения будут постепенно сниматься

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Россия не откажется от самостоятельного пути развития даже под давлением западных санкций, которые вредят не только нашей, но и мировой экономике. Об этом сказал глава российского государства Владимир Путин в большом интервью гендиректору Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну.

«Наличие каких-то ограничений и санкций нас не удивляет, нас это не пугает и никогда не заставит нас отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития», - подчеркнул президент России.

«Но я исхожу из того, что все-таки здравый смысл восторжествует, что все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься и мы нормализуем наши отношения со всеми партнерами, в том числе и с Соединенными Штатами и другими странами, которые пошли у них на поводу и эти санкции применяют», - продолжил он.

Президент отметил, что страны, которые «пошли на поводу» у США, сами страдают от американских ограничений, «и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам» санкций. Он повторил: «В конечном итоге рассчитываю, что так или иначе у нас отношения нормализуются».

Эта 40-минутная беседа состоялась в Москве вечером 31 мая в преддверии государственного визита Владимира Путина в КНР, однако опубликовано интервью только в ночь на среду, 6 июня.

Эта 40-минутная беседа состоялась в Москве вечером 31 мая в преддверии государственного визита Владимира Путина в КНР, однако опубликовано интервью только в ночь на среду, 6 июня.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, российский лидер посетит Китай с трехдневным визитом 8 – 10 июня, в ходе которого проведет переговоры с главой Поднебесной Си Цзиньпином и примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

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Президент рассказал о русско-китайской мечте и кто победит в чемпионате мира по футболу. Накануне своего визита в Китай для участия в саммите ШОС в Циндао Владимир Путин дал интервью гендиректору медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну. «Комсомолка» приводит наиболее интересные фрагменты беседы (подробности).