Два американских дипломата уехали из Китая из-за «акустических атак»

СЕГОДНЯ 03:59 2018-06-07T04:14:38+03:00

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Госдепартамент США из-за таинственных «акустических атак» эвакуировал еще двух сотрудников американского посольства в китайском городе Гуанчжоу, пишет газета The New York Times.

Решение вернуть их из Китая в Штаты было принято после того, как дипломаты пожаловались на проблемы со здоровьем, вызванные странными звуками. Отмечается, что работники американской дипмиссии в Гуанчжоу и их семьи проходят организованное госдепом медицинское обследование. Возможно, придется эвакуировать еще несколько человек.

По данным издания, у пострадавших от «целенаправленных акустических атак» наблюдаются симптомы, схожие с последствиями «сотрясения мозга или незначительной черепно-мозговой травмы: тошнота, головные боли и головокружения, потеря слуха.

Как ранее писал сайт kp.ru, в мае дипмиссия США в КНР сообщила, что один из сотрудников американского посольства в Гуанчжоу пожаловался на недомогание из-за «едва заметных и неясных и в то же время аномальных звуковых ощущений и давления», как это было с его коллегами на Кубе.

В прошлом году госдепартамент США выслал из страны двух сотрудников посольства Гаваны в Вашингтоне из-за «нескольких инцидентов» с американцами на Кубе, «вызвавших физические последствия». Кубинских дипломатов «попросили» покинуть территорию Соединенных Штатов ещё в мае.