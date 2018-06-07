Бывший генсек НАТО доходчиво объяснил, что Россия не «нападала» на Украину

СЕГОДНЯ 04:59 2018-06-07T05:21:58+03:00

Если бы Россия захотела, она бы оккупировала Незалежную за несколько дней, уверен Расмуссен

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Россия не воюет с Украиной, уверен бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. В интервью немецкой газете Die Welt он буквально «на пальцах» объяснил, почему так считает.

«Если бы Россия этого хотела, российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина за последние два-три года значительно нарастила свой военный потенциал», - заявил он журналистам.

То есть, то, что Москва уже четыре года пытается растолковать Западу, экс-глава Североатлантического альянса изложил в достаточно доступной форме.

При этом Расмуссен отметил, что страны НАТО подготовлены к «массированной атаке российских танков», но самый лучший способ поддерживать мир – это сдерживание потенциального противника. Москва, по его словам, «уважает только язык силы».

Кроме того, Расмуссен отметил, что Россию давно бы приняли в Альянс, но она никогда не подавала заявок на вступление в НАТО.

Напомним, как писал сайт kp.ru, бывший датский премьер Андерс Фог Расмуссен оставил должность генерального секретаря Североатлантического альянса, уступив ее норвежцу Йенсу Столтенбергу, 1 октября 2014 года, а в мае 2016 года он стал внештатным советником президента Украины Петра Порошенко.

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