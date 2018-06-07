2018-06-07T06:37:51+03:00
В мире

«Причина — русофобия»: В Совфеде объяснили, почему Нидерланды не увидели вины Украины в гибели МН17

Киев должен был закрыть воздушное пространство для пассажирских самолетов над зоной боевых действий
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Голландские депутаты отклонили предложение о привлечении Украины к ответственности за катастрофу «Боинга 777» в небе над Донецком 17 июля 2014 года.Голландские депутаты отклонили предложение о привлечении Украины к ответственности за катастрофу «Боинга 777» в небе над Донецком 17 июля 2014 года.Фото: REUTERS
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Депутаты голландского парламента не увидели вины Украины в катастрофе малайзийского Boeing над Донецком в 2014 году из-за русофобии, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Причина этого — продолжающаяся русофобия. Нидерланды входят в число стран, которые настроены весьма агрессивно в отношении России. Поэтому парламентарии и приняли такое решение», - так он прокомментировал решение голландцев в беседе с телеканалом RT.

При этом сенатор отметил, что нидерландских законодателей это «совсем не красит, потому что рано или поздно следственные органы докопаются до истины», и тогда, по его словам, «политики будут чувствовать себя не совсем комфортно, потому что сейчас выполняют политический заказ».

«Кто бы ни сбил самолёт, Украина виновата в том, что не закрыла воздушное пространство. Если снимается вина за это, то говорить дальше не о чем», - добавил Владимир Джабаров.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, еще 1 июня Нидерланды не исключали возможности привлечения Украины к ответственности за гибель рейса МН17, однако уже 6 июня голландские депутаты отклонили это предложение, зато дружно поддержали обвинения в адрес России.

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15 лет назад был уничтожен самолет авиакомпании «Сибирь», направлявшийся из Тель-Авива в Новосибирск: 4 октября 2001 года зенитная ракета украинских ПВО вместо учебной цели поразила гражданский Ту-154, летевший недалеко от места военных учений. Погибли 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Украина нехотя признала вину (далеко не сразу), выплатила компенсации семьям погибших. Но главный урок этой трагедии все же остался неусвоенным: пассажирские самолеты не должны летать там, где летают ракеты. В июле 2014-го украинцы снова не закрыли небо над районом боевых действий – и над Донбассом погиб малайзийский «Боинг».

Почему трагедия 15-летней давности ничему не научила Киев? Об этом мы поговорили со специалистами, которые расследовали гибель Ту-154 с российской и украинской сторон (подробности).

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