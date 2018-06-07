«Проблема острая»: Путин прокомментировал закрытие больниц в регионах

СЕГОДНЯ 14:13 2018-06-07T14:14:11+03:00

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Президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии» ответил на жалобу жителей города Струнино на закрытие единственной в их населенном пункте больницы.

«У нас наиболее острые проблемы возникли в малых населенных пунктах. Там мы планируем осуществить программы создания передвижных комплексов и акушерских пунктов. Но в вашем случае речь идет о гораздо более крупном населенном пункте. Первичное звено не должно уничтожаться, я согласен с вами», - сказал российский лидер.

После этого на связь со студией вышла губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Она заверила, что в Струнино ничего не закрывают. Более того, по ее словам, медучреждению было выделено 68 миллионов рублей на ремонт. «Наш департамент работает с инициативной группой. Мы также добавим мобильные медицинские центры», - подчеркнула глава региона.

Напомним, в четверг, 7 июня, президент России Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы россиян. В полдень по московскому времени стартовала «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Стоит отметить, что в этом году организаторы подготовили ряд технологических новаций. В частности, у российского лидера появилась возможность через конференц-связь связываться с губернаторами и членами правительства, чтобы давать прямые распоряжения тем, в чьей компетенции будет тот или иной вопрос.

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