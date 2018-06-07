Путин признался, что часто смеется над собой

СЕГОДНЯ 14:19 2018-06-07T14:19:54+03:00

Президент России ответил на блиц-вопросы в ходе "Прямой линии"

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин признался, что часто смеется сам над собой. В ходе "Прямой линии" он также ответил и на другие блиц-вопросы от ведущих:

- Что вы делаете в тех случаях, когда не знаете, что делать?

- Есть такое правило у автомобилистов: не уверен — не обгоняй. Я стараюсь прийти к устойчивому решению.

- Вам приходилось смеяться над собой?

- Я часто это делаю.

- Есть ли какой-то вопрос, на который у вас точно нет ответа?

- На ваш вопрос трудно дать ответ. Но если у меня нет ответа, я стараюсь его найти, в том числе вместе с коллегами.

- Какой совет вашего отца вы передали бы вашим внукам?

- Не врать.

- Когда вы поверили в бога?

- Каждый человек рождает с верой в бога. Но каждый человек в разное время начинает это понимать.

- Чем необходимо пожертвовать, чтобы быть президентом?

- Личной сферой жизни человека, это неизбежно. Но есть очень мощный компенсатор — осознание того, что ты занимаешься важным, нужным, уникальным делом, направленным на улучшение благосостоянии жизни людей.

Следите за онлайн-трансляцией "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным на нашем сайте.