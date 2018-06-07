Путин признался, что часто смеется над собой
Президент России Владимир Путин признался, что часто смеется сам над собой. В ходе "Прямой линии" он также ответил и на другие блиц-вопросы от ведущих:
- Что вы делаете в тех случаях, когда не знаете, что делать?
- Есть такое правило у автомобилистов: не уверен — не обгоняй. Я стараюсь прийти к устойчивому решению.
- Вам приходилось смеяться над собой?
- Я часто это делаю.
- Есть ли какой-то вопрос, на который у вас точно нет ответа?
- На ваш вопрос трудно дать ответ. Но если у меня нет ответа, я стараюсь его найти, в том числе вместе с коллегами.
- Какой совет вашего отца вы передали бы вашим внукам?
- Не врать.
- Когда вы поверили в бога?
- Каждый человек рождает с верой в бога. Но каждый человек в разное время начинает это понимать.
- Чем необходимо пожертвовать, чтобы быть президентом?
- Личной сферой жизни человека, это неизбежно. Но есть очень мощный компенсатор — осознание того, что ты занимаешься важным, нужным, уникальным делом, направленным на улучшение благосостоянии жизни людей.
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