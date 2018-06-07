2018-06-07T15:52:13+03:00
Общество

Рената Литвинова посетит похороны Киры Муратовой

Известно, что похороны Киры Муратовой состоятся в Одессе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кира Муратова. Фото ИТАР-ТАСС/ Вячеслав ПрокофьевКира Муратова. Фото ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев
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Актриса и телеведущая Рената Литвинова решила отправиться на Украину на похороны Киры Муратовой, которая скончалась в среду, 6 июня, в возрасте 83 лет.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что о смерти известного кинорежиссера сообщил ее муж художник-постановщик и соавтор сценариев Евгений Голубенко.

Церемония захоронения Муратовой пройдет в Одессе, где женщина проживала все последние годы. Уже в четверг, 7 июня, Литвинова вылетит в соседнюю страну, чтобы проститься со своим учителем.

"Не могу поверить, что не увижу ее больше и не смогу с ней поговорить. Так вышло, что я встретила Киру, едва окончив ВГИК, и именно она открыла для меня все двери в кино, став примером и главным учителем: никогда не предавать себя, уметь быть против всех и оказаться правой, а главное - любить кино", - сказала актриса.

Она подчеркнула, что больше всего на свете ее наставница любила снимать фильмы, передает ТАСС.

Напомним, что Кира Муратова родилась в Румынии в 1934 году. За свою долгую жизнь она успела снять множество фильмов, таких как "Короткие встречи", "Долгие проводы", "Астенический синдром", "Вечное возвращение", "Настройщик" и другие.

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