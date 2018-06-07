2018-06-07T16:17:04+03:00
Политика

Путин прокомментировал закрытие школ в регионах

Глава нашего государства отвечает на наиболее актуальные и интересные вопросы россиян
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин во время «Прямой линии» ответил на жалобу жителей села Старая Суртайка, которое находится в Алтайском крае, на закрытие единственной в их населенном пункте школы. Как заметил глава государства, это не единственный случай подобного рода.

«Мы много говорили о проблемах подобного рода. У нас целые программы созданы по развитию школьного дела. Я хотел бы, чтобы и. о. губернатора обратился к этой проблеме и помог сохранить школу», - сказал российский лидер.

Что касается и.о. главы региона Виктора Томенко, то он заверил, что закрытия школы в селе Старая Суртайка в планах нет, и пообещал разобраться в ситуации. «Школа является филиалом, она действительно малокомплектная, есть проблемы в укомплектовании преподавательского состава. Однако в планах закрытия ее нет, тут, видимо, был какой-то информационный сбой», - подчеркнул врио губернатора.

Напомним, в четверг, 7 июня, в 12:00 мск стартовала «Прямая линия с Владимиром Путиным». В этом году в формат встречи внесены некоторые изменения. В частности, теперь у главы нашего государства появилась возможность связываться с губернаторами и членами правительства по конференц-связи.

Кстати, эта «Прямая линия» для Путина уже 16-я по счету и первой в его новом шестилетнем президентском сроке.

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