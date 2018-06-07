2018-06-07T16:46:58+03:00
Экономика

"Газпром" не отдаст "Нафтогазу" $2,6 млрд до рассмотрения апелляции

В российской корпорации не уверены, что украинский партнер вернет им средства в случае изменения решения суда
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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«Газпром» не выплачивает «Нафтогазу» $2,6 млрд, потому что надеется на отмену решения Стокгольмского арбитража«Газпром» не выплачивает «Нафтогазу» $2,6 млрд, потому что надеется на отмену решения Стокгольмского арбитражаФото: Олег ЗОЛОТО
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"Газпром" не торопится передавать "Нафтогазу" обещанные ему Стокгольмским арбитражем 2,6 млрд рублей, поскольку украинская компания может отказаться возвращать эти средства в случае изменения позиции суда по данному процессу. Такое заявление сделал заместитель начальника юридического департамента российской госкорпорации Сергей Кузнец.

Он напомнил, что в решении арбитража нет никаких предельных сроков выплаты денег, но "Нафтогаз" все равно пытается как можно скорее арестовать активы "Газпрома".

"Мы считаем, что здесь торопиться не стоит, надо действительно до конца разобраться и поставить точку - кто, что, кому должен. Мы считаем, что у нас есть шанс на пересмотр арбитражного решения", - сказал юрист.

По его словам, подача "Газпромом" апелляционной жалобы в государственный суд Швеции уже была анонсирована, и теперь руководство компании намерено дождаться решения по ее рассмотрению, передает "Интерфакс".

Напомним, что изначально украинские власти в рамках принудительного взыскания штрафа начали опись и арест имущества российского холдинга на территории их страны. а совсем недавно переключились и на соседние.

Так, ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне голландские власти удовлетворили ходатайство "Нафтогаза" об аресте активов "Газпрома" и его дочерних предприятий в Нидерландах. Кроме того, была проведена опись имущества в офисе оператора газопровода "Северный поток" - Nord Stream AG.

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