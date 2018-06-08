СЕГОДНЯ 13:11 2018-06-08T13:11:39+03:00

Молдавский телеканал оштрафовали за трансляцию парада Победы в Москве 9 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Решение было принято на основе закона «О борьбе с иностранной пропагандой»

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Координационный совет по радио и телевидению Молдавии оштрафовал телеканал «РТР-Молдова» за трансляцию военного парада Победы в Москве 9 мая этого года.

По данным агентства ТАСС, на канал наложено взыскание в размере 85 тысяч леев (около 5 тысяч долларов). Свое решение совет обосновал законом «О борьбе с иностранной пропагандой», который запрещает трансляцию программ военного и политического содержания из стран, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

В свою очередь генеральный директор «РТР-Молдова» заявил, что телеканал намерен обжаловать решение о штрафе.

Как сообщал сайт «КП», в апреле власти Молдавии оштрафовали местный телеканал Prime за трансляцию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Напомним, в декабре прошлого года молдавские парламентарии приняли поправки к Кодексу о телевидении и радио, предполагающие, в частности, борьбу с российской пропагандой. Президент республики Игорь Додон отказался подписать законопроект.

В результате Конституционный суд временно лишил президента полномочий, чтобы исполняющий обязанности главы государства спикер парламента смог утвердить закон своей подписью.