Молдавский телеканал оштрафовали за трансляцию парада Победы в Москве 9 мая
Координационный совет по радио и телевидению Молдавии оштрафовал телеканал «РТР-Молдова» за трансляцию военного парада Победы в Москве 9 мая этого года.
По данным агентства ТАСС, на канал наложено взыскание в размере 85 тысяч леев (около 5 тысяч долларов). Свое решение совет обосновал законом «О борьбе с иностранной пропагандой», который запрещает трансляцию программ военного и политического содержания из стран, не подписавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
В свою очередь генеральный директор «РТР-Молдова» заявил, что телеканал намерен обжаловать решение о штрафе.
Как сообщал сайт «КП», в апреле власти Молдавии оштрафовали местный телеканал Prime за трансляцию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Напомним, в декабре прошлого года молдавские парламентарии приняли поправки к Кодексу о телевидении и радио, предполагающие, в частности, борьбу с российской пропагандой. Президент республики Игорь Додон отказался подписать законопроект.
В результате Конституционный суд временно лишил президента полномочий, чтобы исполняющий обязанности главы государства спикер парламента смог утвердить закон своей подписью.