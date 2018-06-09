2018-06-09T00:10:13+03:00
Общество

Меньшов: «Игорь Лях не должен был играть в фильме «Любовь и голуби»

Режиссер картины рассказал, как актер Игорь Лях попал на съемки
Юлия ДИВЕЕВА
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Актер Игорь Лях в роли Леньки в фильме "Любовь и голуби". Фото: кадр из фильмаАктер Игорь Лях в роли Леньки в фильме "Любовь и голуби". Фото: кадр из фильма
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Скончавшийся в пятницу Актер Игорь Лях сыграл роль Леньки в фильме «Любовь и голуби» случайно. Об этом рассказал режиссер картины Владимир Меньшов.

«Он появился на съемках почти случайно, хотя я его и пробовал. Но утвердил другого артиста. Однако в последний момент тот не смог приехать», - пояснил он в интервью Федеральному агентству новостей.

Автор картины признался, что Лях сыграл очень точно и убедительно, хотя это была его первая работа после окончания Щепкинского училища.

«Вообще, порой дела складываются и таким вот странным образом. Потому что с Ляхом мы просто попали в десятку, он сыграл намного лучше отобранного мною актера», - признался Меньшов.

По словам режиссера, молодой актер легко вписался в компанию таких уже именитых актеров, как Александр Михайлов, Нина Дорошина, Людмила Гурченко и всех остальных участников фильма.

Как сообщал сайт kp.ru, в ночь на пятницу не стало российского актера Игоря Ляха: он скончался в возрасте 55 лет. Возможной причиной смерти могла стать остановка сердца.

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