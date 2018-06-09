2018-06-09T03:55:45+03:00
Политика

США будут разрабатывать оружие для борьбы с «российской угрозой»

Вашингтон беспокоится, что Москва будет наращивать силы в Европе
Юлия ДИВЕЕВА
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В Вашингтоне признают, что у России ест оружие, опасное для СШАВ Вашингтоне признают, что у России ест оружие, опасное для СШАФото: СОЦСЕТИ
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Соединенные Штаты собираются начать разработку оружия дальнего действия для борьбы с потенциальной «российской угрозой» в Европе. А точнее разработчики в США решили сосредоточиться на производстве ракет, гиперзвукового оружия и артиллерии дальнего действия.

Министр армии США Марк Эспер назвал эти проекты главным приоритетом, передает портал Maven Warrior. В Америке уже работают над дальнемагистральным артиллерийским оружием, которое может поражать цели на значительном расстоянии.

Издание отмечает, что в Вашингтоне очень боятся, что Россия будет наращивать военные силы в Европе. Так, согласно исследованию ассоциации сторонников контроля над вооружениями, у РФ есть оружие, которое представляет опасность для США.

Например, оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка» может поразить объекты на расстоянии около 185 километров. А баллистическая ракета средней дальности РС-26 Рубеж преодолевает более 5 тысяч 800 километров. Некоторые российские межконтинентальные баллистические ракеты могут достигать цели на расстоянии 11 тысяч километров.

Чтобы иметь возможность противостоять РФ, в США начали разработку высокоточных ракет дальнего действия класса «земля — земля». Их производсто должно начаться в 2027 году.

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