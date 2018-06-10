Супругу королевы Великобритании принцу Филиппу исполняется 97 лет

СЕГОДНЯ 02:35 2018-06-10T02:35:44+03:00

Накануне герцог Эдинбургский не принимал участие в параде по случаю официального дня рождения королевы

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В воскресенье, 10 июня, супруг королевы Великобритании, принц Филипп отмечает свой День рождения. Ему исполняется 97 лет.

Британские СМИ отметили, что герцог Эдинбургский в субботу не принимал участие в традиционном параде по случаю официального дня рождения королевы. Не вышел Филипп и на балкон Букингемского дворца, откуда все основные представители монаршего дома Виндзоров приветствуют подданных, пришедших поздравить Елизавету II.

Как пишет газета Daily Express, еще в 2017 герцог Эдинбургский отошел от исполнения обязанностей члена королевской семьи, но частенько сопровождает свою жену на различных мероприятиях.

Лейтенант Филип Маунтбеттен принадлежал к монаршей династии Греции, являвшейся ветвью датского королевского дома Глюксбургов. Он и, тогда еще, наследная принцесса Елизавета обвенчались в Вестминстерском аббатстве 20 ноября 1947 года. У них четверо детей – наследный принц Чарльз, принцесса Анна, а также принцы Эндрю и Эдвард.

Напомним, Елизавета II отмечает свой деньрождения дважды в год - фактический день ее появления на свет (21 апреля) и официальный День рождения британского монарха (9 июня). В апреле королева празднует в кругу своей семьи и в стране особых торжеств не проводится. Однако в этом году Ее Величество посетила концерт в ее чест в Альберт Холле.

А в эту субботу в Лондоне прошел военный парад в чест дня рождения королевы.