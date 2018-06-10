Лидеры G7 заявили, что Россия ведет себя "дестабилизирующе"

СЕГОДНЯ 07:11 2018-06-10T07:11:12+03:00

Лидеры клуба обвинили Россию в причастности к инциденту в Солсбери Фото: REUTERS

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Лидеры "Большой семерки" призвали Россию к прекращению "дестабилизирующего поведения" и пригрозили введением новых санкций. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита клуба, который состоялся накануне в канадском городе Ла Мальбе.

"Мы призываем Россию прекратить своё дестабилизирующее поведение, подрывание демократических систем и поддержку сирийского режима", — сообщает в документе.

Там же наша страна вновь бездоказательно обвиняется в причастности к инциденту в Солсбери, где было совершено покушение на убийство Сергея и Юлия Скрипалей.

Несмотря на все вышесказанное, лидеры G7 признают необходимость взаимодействия с Россией, поскольку это способствует решению региональных и глобальных кризисов, а также отвечает интересам европейских стран, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что до и после проведения саммита президент США Дональд Трамп говорил о необходимости вернуться к формату "Большой восьмерки" при участии РФ. Между тем, в Москве на подобное предложение отреагировали довольно холодно.