2018-06-11T06:57:11+03:00
В мире

Власти Окинавы потребовали прекратить полеты американских истребителей F-15

Поводом для подобного заявления стало крушение военного самолета США у берегов Японии
Дарья ИВАШКИНА
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Истребитель ВВС США F-15Истребитель ВВС США F-15Фото: REUTERS
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В понедельник, 11 июня, власти японской префектуры Окинава, неподалеку от которой в минувшее воскресенье рухнул истребитель военно-воздушных сил (ВВС) США F-15, потребовали прекратить полеты этих американских военных самолетов над островом до выяснения причин катастрофы.

По некоторым данным, соответствующее заявление уже было передано местному командованию вооруженных сил Соединенных Штатов, передает информационное агентство Kyodo.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 10 июня, истребитель военно-воздушных сил (ВВС) США F-15 потерпел крушение у берегов Японии. Он упал в море в 80-ти километрах от Нахи - административного центра и крупнейшего города префектуры Окинава. Причем пилот успел катапультироваться, правда, получил при этом тяжелые увечья.

Между тем сразу после случившегося Минобороны Японии потребовало от Вашингтона принять меры для исключения повторения подобного в будущем.

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