Вспышка неизвестной лихорадки в Уганде унесла жизни девяти детей

СЕГОДНЯ 08:33 2018-06-11T08:34:03+03:00

Врачи не могут определить возбудитель и причины инфекции Фото: REUTERS

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На востоке Уганды зафиксирована вспышка неизвестного инфекционного заболевания, которое было диагностировано у 14-ти несовершеннолетних. От этой лихорадки уже скончались девять детей.

В результате в конце мая члены парламенты страны потребовали от Министерства здравоохранения выяснить природу заболевания и провести необходимые исследования, которые позволили бы выявить возбудителя и причины вспышки.

На данный момент врачам не хватает информации и навыков для постановки диагноза. Между тем, клиническая картина свидетельствует о распространении геморрагической лихорадки неизвестной этиологии.

Власти Уганды уверяют в том, что ситуация находится под контролем, однако Роспотребнадзор призывает российских учитывать данную информацию при планировании поездок, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во Франции была зафиксирована вспышка бактериальной инфекции, причиной которой мог стать сыр реблошон.