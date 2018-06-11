Вспышка неизвестной лихорадки в Уганде унесла жизни девяти детей
На востоке Уганды зафиксирована вспышка неизвестного инфекционного заболевания, которое было диагностировано у 14-ти несовершеннолетних. От этой лихорадки уже скончались девять детей.
В результате в конце мая члены парламенты страны потребовали от Министерства здравоохранения выяснить природу заболевания и провести необходимые исследования, которые позволили бы выявить возбудителя и причины вспышки.
На данный момент врачам не хватает информации и навыков для постановки диагноза. Между тем, клиническая картина свидетельствует о распространении геморрагической лихорадки неизвестной этиологии.
Власти Уганды уверяют в том, что ситуация находится под контролем, однако Роспотребнадзор призывает российских учитывать данную информацию при планировании поездок, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что во Франции была зафиксирована вспышка бактериальной инфекции, причиной которой мог стать сыр реблошон.