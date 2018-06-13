2018-06-13T00:03:07+03:00
Политика

Порошенко заявил о планах получать голубое топливо из Трансанатолийского газопровода

Во вторник украинский лидер принял участие в церемонии открытия нового трубопровода
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP)Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP)Фото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев может начать получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP), то есть из Азербайджана через Румынию и Болгарию.

«Украина сможет получать газ из Трансанатолийского газопровода через Болгарию и Румынию», - написал глава незалежной в своем микроблоге в Twitter.

При этом украинский лидер отметил, что Киев «полностью поддерживает» этот проект, так как, по его мнению, открывшийся трубопровод «будет способствовать обеспечению энергетической безопасности в регионе». «TANAP - это энергетическая безопасность, в том числе и Европы», - добавил Порошенко.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, во вторник, 12 июня, президенты Турции, Азербайджана и Украины Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев и Петр Порошенко приняли участие в церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).

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