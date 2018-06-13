Госдеп США приветствовал решение Афин и Скопье о новом названии Македонии

СЕГОДНЯ 03:39 2018-06-13T03:39:20+03:00

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Госдеп США прокомментировал переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Так, в американском внешнеполитическом ведомстве приветствовали соответствующие договоренности между Афинами и Скопье.

Как считают в Вашингтоне, премьер-министры Греции и Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев продемонстрировали «дальновидность, отвагу и постоянство в поиске взаимоприемлемого решения» и в конце концов заключили «историческое соглашение». «Соединенные Штаты поздравляют премьеров Алексиса Ципраса и Зорана Заева и приветствуют их историческое соглашение по разрешению спора о названии», - говорится в заявлении госдепартамента Соединенных Штатов.

Также там подчеркивается, что урегулирование спора по поводу наименования Македонии «пойдет на пользу обеим странам, а также будет способствовать укреплению безопасности в регионе и повышению его благосостояния».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 12 июня, македонский премьер-министр объявил гражданам о том, что Скопье и Афины пришли к соглашению о наименовании бывшей югославской республики. По словам Заева, в повсеместном употреблении с переводом на другие языки страна будет называться Республика Северная Македония.