2018-06-13T20:32:08+03:00
В мире

Президент Македонии категорически отказался подписывать договор о переименовании страны

По словам Георге Иванова, документ не соответствует конституции и законам Македонии
Денис СУХОВ
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Георге Иванов. Фото: Wiktor Dabkowski / Zuma / ТАССГеорге Иванов. Фото: Wiktor Dabkowski / Zuma / ТАСС
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Президент Македонии Георге Иванов наотрез отказался подписывать договор о переименовании страны, заключенный с Грецией. Об этом глава государства заявил в своем обращении к нации.

По словам Иванова, достигнутое соглашение не соответствует конституции и законам Македонии и является продуктом политической самодеятельности премьер-министра страны Зорана Заева и главы МИД Никола Димитрова.

«Договор, уникальный в истории человечества, для меня недостоин и неприемлем. С ним нарушается конституция, законы, разрушаются государственные институты. Я не буду легализовать политическую самодеятельность», - добавил Иванов.

Президент подчеркнул, что его решение окончательное и не изменится, несмотря на любое давление или угрозы. Глава государства выразил мнение, что возможное вступление Македонии в Евросоюз и НАТО не может оправдывать такого рода соглашения.

«Для Республики Македония все свято», - резюмировал Иванов.

Напомним, 12 июня премьер Греции Алексис Ципрас и Зоран Заев заявили, что подписали соглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию. Таким образом был положен конец 25-летнему спору между странами: Афины требовали изменить название бывшей югославской республики, чтобы оно не ассоциировалось с одноименной греческой областью.

Конфликт препятствовал вступлению Македонии в ЕС и НАТО, так как эти процессы блокировала Греция.

Македония — парламентская республика, в которой полномочия президента существенно ограничены. Согласно конституции, заключать международные соглашения могут как глава государства, так и правительство.

Тем не менее договор с Грецией еще должен ратифицировать македонский парламент, и президент сможет наложить вето на соответствующий законопроект.

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