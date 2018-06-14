Исполнение решения суда по контракту "Газпрома" с "Нафтогазом" приостановлено
Апелляционный суд шведского округа Свеа приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов. Таким образом, было удовлетворено ходатайство российской корпорации, поданное на рассмотрение еще 7 июня. Об этом сообщили в самом "Газпроме".
Напомним, холдинг решил обжаловать не устраивающее его решение арбитража по контракту с "Нафтогазом" о транзите газа, а также попытки украинской компании принудительно взыскать средства.
Речь идет, в частности, об описи и аресте имущества "Газпрома" на территории незалежной, а также удержании активов корпорации и его дочерних предприятий в Нидерландах.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский холдинг не торопится передавать "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов как раз из-за того, что, в случае изменения судебного решения, компания может отказаться возвращать эти средства.