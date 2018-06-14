Исполнение решения суда по контракту "Газпрома" с "Нафтогазом" приостановлено

СЕГОДНЯ 13:59 2018-06-14T14:31:45+03:00

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Апелляционный суд шведского округа Свеа приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов. Таким образом, было удовлетворено ходатайство российской корпорации, поданное на рассмотрение еще 7 июня. Об этом сообщили в самом "Газпроме".

Напомним, холдинг решил обжаловать не устраивающее его решение арбитража по контракту с "Нафтогазом" о транзите газа, а также попытки украинской компании принудительно взыскать средства.

Речь идет, в частности, об описи и аресте имущества "Газпрома" на территории незалежной, а также удержании активов корпорации и его дочерних предприятий в Нидерландах.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский холдинг не торопится передавать "Нафтогазу" 2,6 млрд долларов как раз из-за того, что, в случае изменения судебного решения, компания может отказаться возвращать эти средства.