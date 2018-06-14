В Минобороны Турции назвали шантажом требования США отказаться от покупки С-400

СЕГОДНЯ 17:04 2018-06-14T17:04:49+03:00

Глава ведомства Нуреттин Джаникли подчеркнул, что подобные действия выходят за рамки допустимых норм дипломатии и международной торговли

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Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли назвал неприемлемым требование Вашингтона к Анкаре аннулировать контракт на покупку российских зенитных систем С-400 в качестве условия для получения американских истребителей F-35.

«Выполнение такого условия неприемлемо. Ситуацию можно обозначить словом «шантаж», - заявил Джаникли в интервью агентству Anadolu.

По словам министра, подобные требования выходят за рамки дипломатических приличий и допустимых норм международной торговли. Он напомнил, что Турция заключила с США соглашение о поставках F-35. В соответствии с ним Анкара должна заплатить $11 млрд за 100 истребителей, при этом $800 млн она уже перечислила.

«Анкара выполняет обязательства, и теперь вполне естественно ожидает поставок истребителей», - подчеркнул Джаникли, отметив, что часть комплектующих для F-35 уже производится турецким авиастроительным концерном TAI.

Как сообщал сайт «КП», в декабре 2017 года Россия и Турция заключили соглашение на поставку Анкаре двух батарей зенитно-ракетных систем С-400.

Сделку жестко раскритиковали в Вашингтоне и НАТО, призвав Анкару отказаться от покупки С-400. В Госдепартаменте США допустили, что покупка российских ЗРС осложнит для Турции получение американских истребителей пятого поколения F-35. Кроме того, в Конгрессе группа сенаторов внесла соответствующий законопроект об ограничении поставок этих самолетов.

В то же время в среду портал Defence News сообщил, что несмотря на все предупреждения в адрес Турции, Пентагон пока не предпринимал никаких мер об ограничении поставок F-35 этой стране.