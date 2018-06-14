Путин и саудовский принц обнялись после победы сборной РФ на первой игре ЧМ-2018
Президент РФ Владимир Путин разделил радость победы российской сборной на первом матче ЧМ-2018 с саудовским наследным принцем Мухаммед бен Сальманом, вместе с которым наблюдал за игрой национальных команд.
Российский лидер находился на стадионе на протяжении всего матча, с восхищением встречая каждый гол нашей сборной. После окончания игры президент пожал руку саудовскому гостю, а потом обнял его.
Обменявшись поздравлениями, Путин и Мухамменд бен Салман вместе покинули трибуну.
Шутка из соцсетей. Фото: https://t.me/sashakots
Напомним, Чемпионат мира по футболу, который в этом году проходит в России, открылся игрой сборных Саудовской Аравии и РФ. Встреча, проходившая на московском стадионе «Лужники» закончилась со счетом 5:0 в пользу российской команды.
Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут в Петербурге 19 июня, где встретятся с командой Египта.
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