Путин и саудовский принц обнялись после победы сборной РФ на первой игре ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 20:57 2018-06-14T21:05:56+03:00

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Президент РФ Владимир Путин разделил радость победы российской сборной на первом матче ЧМ-2018 с саудовским наследным принцем Мухаммед бен Сальманом, вместе с которым наблюдал за игрой национальных команд.

Российский лидер находился на стадионе на протяжении всего матча, с восхищением встречая каждый гол нашей сборной. После окончания игры президент пожал руку саудовскому гостю, а потом обнял его.

Обменявшись поздравлениями, Путин и Мухамменд бен Салман вместе покинули трибуну.

Шутка из соцсетей. Фото: https://t.me/sashakots

Напомним, Чемпионат мира по футболу, который в этом году проходит в России, открылся игрой сборных Саудовской Аравии и РФ. Встреча, проходившая на московском стадионе «Лужники» закончилась со счетом 5:0 в пользу российской команды.

Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут в Петербурге 19 июня, где встретятся с командой Египта.