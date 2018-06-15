Посольство РФ призвало США рассекретить данные о яде А-230

СЕГОДНЯ 07:18 2018-06-15T07:19:00+03:00

В диссипации отметили, что все провокации с химоружием в Сирии проводятся по одному сценарию

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Рассекретить данные о нервно-паралитическом яде А-230 и уничтожить имеющиеся запасы призывает власти США российское посольство. Дипмиссия в своем официальном аккаунте в Twitter прокомментировала заявления Госдепартамента.

Дипломаты отметили, что все провокации с использованием химоружия в Сирии осуществляются по одному и тому же сценарию, и Госдеп не сможет отрицать этого.

«Позвольте напомнить о громком разоблачении инсценированной химатаки в городе Дума», - говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт 13 июня заявила, что российская авиация причастна к авиаудару по населенному пункту Зардан в сирийском Идлибе.

До этого в СМИ появилась информация, что в результате бомбардировок 7 июня в Зардане погибли 44 мирных жителя, включая 27 мужчин, 11 женщин и шесть детей. Утверждалось, что удар могла нанести российская авиация, преследующая боевиков оппозиционных группировок.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что российская авиация не наносила 7 июня ударов в районе Зардана, а сообщения об этом «не соответствуют в действительности.