Трамп: США больше не ведут торговую войну с Китаем, они ее уже проиграли много лет назад

СЕГОДНЯ 19:29 2018-04-04T19:30:09+03:00

По словам американского лидера, некомпетентная политика предшественников привела к торговому дефициту с КНР в $500 млрд в год, а также к хищениям интеллектуальной собственности

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США больше не ведут торговую войну с Китаем, так как проиграли ее много лет назад благодаря глупости и некомпетенции. Такое мнение выразил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Твиттер.

«Мы не ведем торговую войну с Китаем, эта война была проиграна много лет назад глупыми или некомпетентными людьми, которые представляли США. Теперь у нас торговый дефицит в $500 млрд в год, а также мы теряем $300 млрд из-за хищения интеллектуальной собственности. Мы не можем допустить, чтобы подобное продолжалось», - написал президент США.

Напомним, об опасностях торговой войны с Китаем заговорили после того, как 8 марта Дональд Трамп подписал указ о введении протекционистских пошлин на импортную сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Кроме того, президент утвердил отдельный меморандум о сокращении торгового дефицита с Китаем.

В ответ Китай установил 25% пошлины на 128 товаров, ввозимых из США, а также обратился с иском в ВТО.

Как сообщал сайт «КП», 4 апреля Белый дом опубликовал список из 1300 китайских товаров, на которые может быть установлена пошлина в 25%. Таким образом администрация США намерена ответить на нечестную, по их мнению, торговую политику КНР.

Ожидается, что ввод пошлин на товары из Китая обсудят с представителями американского бизнеса 15 мая, после чего будет принято окончательное решение по тарифам.