Москалькова: украинский омбудсмен поехала к Сенцову в колонию без разрешения
Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова отправилась в Ямало-Ненецкий автономный округ, чтобы посетить заключенного режиссера Олега Сенцова, которого подозревают в подготовке теракта, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации.
С такими обвинениями в адрес своей украинской коллеги выступила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
Со слов уполномоченного по правам человека в России, Денисова получила отказ на посещение колонии в Салехардде. Однако предпочла проигнорировать его.
«Денисова находится на Ямале в нарушение российского законодательства, требует допуска к гражданину России Олегу Сенцову. Получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью в получении подтверждения о состоянии здоровья этого человека», — сказала омбудсмен, добавив, что направила во ФСИН соответствующий запрос о состоянии режиссера.
В продолжении темы, Москалькова подчеркнула, что будет «искать компромисс» с Денисовой и надеется на взаимопонимание. Кроме того, она постарается нанести ответный визит на Украину, чтобы проверить состояние и условия содержания главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, который находится под арестом в Херсоне, сообщает ТАСС.
Ранее Денисова прибыла в Россию, чтобы посетить некоторых заключенных украинских граждан, а также чтобы встретиться с отбывающим срок в колонии режиссером Олегом Сенцовым.
Российский кинорежиссер Олег Сенцов был задержан в 2014 году в Крыму по обвинению в создании террористической организации и подготовке двух терактов. Ростовский суд признал Сенцова виновным и приговорил к 20 годам лишения свободы.
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