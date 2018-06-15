Москалькова: украинский омбудсмен поехала к Сенцову в колонию без разрешения

СЕГОДНЯ 13:06 2018-06-15T13:06:22+03:00

Уполномоченный по правам человека в России обвинила Людмилу Денисову в нарушении российского законодательства

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Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова отправилась в Ямало-Ненецкий автономный округ, чтобы посетить заключенного режиссера Олега Сенцова, которого подозревают в подготовке теракта, в нарушение действующего законодательства Российской Федерации.

С такими обвинениями в адрес своей украинской коллеги выступила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Со слов уполномоченного по правам человека в России, Денисова получила отказ на посещение колонии в Салехардде. Однако предпочла проигнорировать его.

«Денисова находится на Ямале в нарушение российского законодательства, требует допуска к гражданину России Олегу Сенцову. Получив ожидаемо отрицательный ответ, она обратилась за помощью в получении подтверждения о состоянии здоровья этого человека», — сказала омбудсмен, добавив, что направила во ФСИН соответствующий запрос о состоянии режиссера.

В продолжении темы, Москалькова подчеркнула, что будет «искать компромисс» с Денисовой и надеется на взаимопонимание. Кроме того, она постарается нанести ответный визит на Украину, чтобы проверить состояние и условия содержания главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, который находится под арестом в Херсоне, сообщает ТАСС.

Ранее Денисова прибыла в Россию, чтобы посетить некоторых заключенных украинских граждан, а также чтобы встретиться с отбывающим срок в колонии режиссером Олегом Сенцовым.

Российский кинорежиссер Олег Сенцов был задержан в 2014 году в Крыму по обвинению в создании террористической организации и подготовке двух терактов. Ростовский суд признал Сенцова виновным и приговорил к 20 годам лишения свободы.