2018-06-16T02:28:03+03:00
Политика

СМИ: Трамп заявил Макрону на G7, что все террористы в Париже

Глава США во время саммита предложил послать в Японию 25 миллионов мексиканцев
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд Трамп едва не вывел из равновесия других членов клуба G7 своими высказываниямиПрезидент США Дональд Трамп едва не вывел из равновесия других членов клуба G7 своими высказываниямиФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп раздражал своими резкими высказываниями коллег по G7 во время саммита в Канаде. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на людей. Присутствовавших на встречах лидеров Франции, Великобритании, Германии, Италии, Японии, Канады и Соединенных Штатов.

Источники издания заявили, что Трамп очень резко высказывался практическип о всем обсуждаемым вопросам. Когда на саммите подняли тему терроризма и Ирана, он обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону со словами:

«Ты, должно быть, хорошо знаком с этим, Эмманюэль, ведь все террористы - в Париже».

Также в ходе заседания Трамп отметил, что иммиграция – это большая проблема для Европы.

«Синдзо, у тебя ведь нет этой проблемы. Но я могу послать тебе 25 миллионов мексиканцев, и тогда ты очень скоро уйдешь со своей работы», - пошутил глава США, обращаясь к премьер-министру Японии Синдзо Абэ.

Как пишет газета, все, кто выслушивал эти высказывания, были раздражены. Это чувствовалось, хотя они старались оставаться спокоными и вести себя рационально.

Как писал сайт kp.ru, Трамп заявил членам "Большой семерки", что считает Крым российским, поскольку там все говорят по-русски. Он также выскзался за возвращение России в клуб.

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