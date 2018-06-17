СМИ узнали о намерении Меркель провести саммит по миграционному кризису со странами ЕС

СЕГОДНЯ 02:19 2018-06-17T02:19:56+03:00

По некоторым данным, такая встреча может пройти уже в конце следующей недели

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В немецких СМИ появилась информация о том, что канцлер Германии Ангела Меркель планирует в ближайшее время провести чрезвычайную встречу по проблеме нелегальной миграции, в которой, как ожидается, примут участие представители таких государств, как Австрия, Греция, Италия и Испания. По некоторым данным, встреча может пройти уже в конце следующей недели.

Как стало известно, в ходе этих переговоров глава правительства ФРГ намерена обсудить принятие более эффективных мер по преодолению миграционного кризиса, пишет издание Bild со ссылкой на источники в правительствах нескольких европейских стран.

Кстати, напомним о недавнем инциденте с гуманитарным судном Aquarius. Так, власти Италии и Мальты отказались принять это судно, на борту которого в тот момент находились 629 нелегальных мигрантов, спасенных в открытом море. Такое решение вызвало резкую критику многих европейских политиков и общественников.