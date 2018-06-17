В Греции произошли беспорядки из-за соглашения с Македонией

СЕГОДНЯ 23:24 2018-06-17T23:25:04+03:00

Беспорядки начались после того, как стражи порядка не пустили автобус с демонстрантами в поселок Псарадес Фото: REUTERS

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В воскресенье, 17 июня, в городке Писодери на севере Греции произошли столкновения протестующих, выступающих против соглашения о новом конституционном названии Македонии, с полицией.

Беспорядки начались после того, как стражи порядка не пустили автобус с демонстрантами в поселок Псарадес, где представители Афин и Скопье в тот момент подписывали договор о переименовании бывшей югославской республики. Так, активисты попытались прорвать оцепление, при этом правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.

По последним данным, в столкновениях пострадали 14 человек. Как уточнили в управлении полиции Западной Македонии, травмы получили семеро полицейских и семеро граждан, причем всех их пришлось везти в больницу, пишет местное издание Voria.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 июня премьер-министр Македонии Зоран Заев объявил о том, что Скопье и Афины пришли к соглашению о наименовании бывшей югославской республики. А в это воскресенье, 17 июня, стороны подписали это компромиссное соглашение. Таким образом, теперь Республика Македония называется Республика Северная Македония.