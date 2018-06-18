Пранкер Вован прокомментировал розыгрыш про ЛГБТ-закон Порошенко

СЕГОДНЯ 05:26 2018-06-18T05:27:14+03:00

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Российский пранкер Владимир Краснов, более известный как Вован, прокомментировал розыгрыш депутата Еврокомиссии Ребекки Хармс, которая во время гей-парада в Киеве рассказывала журналистам о том, что украинский президент Петр Порошенко в настоящее время якобы готовит законопроект о правах сексуальных меньшинств. При этом телефонный шутник намекнул, кто именно разыграл европарламентария.

«Депутат Европарламента Ребекка Хармс, которая требует бойкота ЧМ (чемпионата мира по футболу 2018 года), сегодня радостно раздавала интервью на гей-параде в Киеве о том, что Порошенко готовит закон о равных правах для ЛГБТ. Ей позвонили из администрации Порошенко. Увы, это оказалось лишь пранком. Ну, вы понимаете, кто ей звонил», - написал Вован в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Ребекку Хармс разыграли от имени главы администрации президента Украины: пранкеры позвонили депутату Еврокомиссии и рассказали ей о готовящемся в незалежной законопроекте о правах представителей ЛГБТ. Европарламентарий сразу же пообещала опубликовать новость в соцсетях, а на гей-параде, который прошел в Киеве в минувшее воскресенье, 17 июня, объявила о ней журналистам. Между тем в самой администрации украинского лидера эту информацию поспешили опровергнуть.