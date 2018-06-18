2018-06-18T13:06:53+03:00
В мире

Песков: Еще рано говорить о позиции Путина относительно повышения пенсионного возраста

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что администрация главы государства следит за работой над пенсионной реформой, но пока не видит повода для вмешательства
Денис СУХОВ
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Представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин ТАССПредставитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин ТАСС
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Говорить о позиции президента РФ Владимира Путина относительно предлагаемого правительством повышения пенсионного возраста слишком рано. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в настоящее время вопросами пенсионной реформы занимаются эксперты правительства и Государственной Думы.

«Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой пенсионной реформы, которая будет проведена, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту», - подчеркнул Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о том, может ли президент РФ наложить внести поправки в законопроект о повышении пенсионного возраста или наложить на него вето.

Вместе с тем Песков отметил, что администрация президента получает всю информацию о ходе работы над пенсионной реформы, однако «ни администрация, ни президент не являются участниками этой экспертизы».

Как сообщал сайт «КП», 16 июня правительство внесло в «Государственную Думу законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста с с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. В случае принятия инициативы, поэтапные изменения могут стартовать уже в 2019 году.

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