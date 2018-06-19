Турция найдет альтернативу из-за отказа США поставить F-35

СЕГОДНЯ 17:17 2018-06-19T17:18:01+03:00

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Анкара не пойдет на поводу у Вашингтона и не отменить свое твердое решение преобрести у России зенитно-ракетные комплексы С-400. А принятое накануне в США решение прекратить участие Турции в программе производства истребителей-бомбардировщиков F-35 послужит поводом для поиска альтернативы американским самолетам пятого поколения. Только и всего. Об этом заявил премьер Турции Бинали Йылдырым.

«Это неудачное развитие ситуации. Но Турция не останется без альтернативы. Такие действия со стороны сената США вызывают сожаление, они противоречат духу стратегического партнерства», – заявил Йылдырым.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, сенат США 19 июня принял свой вариант проекта бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусмотрено прекращение участия Турецкой республики в программе производства и последующего использования американского истребителя пятого поколения F-35.

В ответ на это глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона ни за что откажется от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, потому, что Анкара умеет держать слово.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара приобретет комплексы С-400 и не пойдет в этом вопросе на какие-либо уступки.