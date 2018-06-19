Чавушоглу: Турция покупает российские С-400, этот вопрос закрыт

СЕГОДНЯ 12:23 2018-06-19T12:24:14+03:00

Анкара не намерена отказываться от сделки с Москвой, несмотря на давление со стороны американских властей

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Турция купит российские зенитно-ракетные комплексы С-400, и этот вопрос не подлежит обсуждению. Об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

«Мы покупаем у России системы С-400, этот вопрос закрыт», - подчеркнул Чавушоглу в интервью турецкому телеканалу NTV.

По его словам, Анкара не намерена отказываться от сделки с Москвой, несмотря на то, что Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий запрет на поставку Турции новейших американских истребителей пятого поколения F-35.

Условием продолжения сотрудничества с Турцией по программе F-35 сенаторы поставили отказ от приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных систем.

«Это неудачное развитие ситуации. Но Турция не останется без альтернативы», - заявил в свою очередь премьер Турции Бинали Йылдырым. Он отметил, что действия Вашингтона вызывают сожаление и противоречат духу стратегического партнерства.

Ранее Чавушоглу заявил, что если США вопреки договоренностям откажутся поставить Турции истребители F-35, республика рассмотрит аналогичные предложения, в том числе от России или других стран НАТО.

В свою очередь в Минобороны Турции назвали шантажом угрозы Вашингтона в связи с покупкой С-400.

Как сообщал сайт «КП», в декабре 2017 года Россия и Турция заключили соглашение на поставку Анкаре двух батарей зенитно-ракетных систем С-400. Также была достигнута договоренность о техническом сотрудничестве в разработке систем ПВО.