Генсек ООН прибыл в Москву с двухдневным визитом

СЕГОДНЯ 04:26 2018-06-20T04:30:18+03:00

Антониу Гутерриш встретится с Путиным, Лавровым и посетит матч Португалия –Марокко на ЧМ -2018

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В Москву в ночь на среду прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Глава международной организации проведет в столице России два дня.

За это время генсек проведет встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Ларовым. Переговоры Гуттериша с главой МИД запланированы на четверг.

Кроме того Гутирриш планирует посетить футбольный матч Португалия - Марокко на чемпионате мира 2018 года, который состоится в среду на стадионе «Лужники» в Москве. О дате и времени встречи с Путиным пока не сообщается, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru цитировал слова официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, который заявил, что Гутерриш встретится в Москве с Путиным, а также посетит матч сборной Португалии с Марокко.

По данным официального предтавителя МИД РФ Марии Захаровой, помимо всего выше перечисленного, генсек ООН выступит перед гостями Международного дискуссионного клуба "Валдай".