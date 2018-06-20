Генсек ООН прибыл в Москву с двухдневным визитом
В Москву в ночь на среду прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Глава международной организации проведет в столице России два дня.
За это время генсек проведет встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Ларовым. Переговоры Гуттериша с главой МИД запланированы на четверг.
Кроме того Гутирриш планирует посетить футбольный матч Португалия - Марокко на чемпионате мира 2018 года, который состоится в среду на стадионе «Лужники» в Москве. О дате и времени встречи с Путиным пока не сообщается, передает ТАСС.
Ранее сайт kp.ru цитировал слова официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, который заявил, что Гутерриш встретится в Москве с Путиным, а также посетит матч сборной Португалии с Марокко.
По данным официального предтавителя МИД РФ Марии Захаровой, помимо всего выше перечисленного, генсек ООН выступит перед гостями Международного дискуссионного клуба "Валдай".