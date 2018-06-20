2018-06-20T05:02:01+03:00
Политика

СМИ: Путин может второй раз выступить с послание Федеральному собранию

В Кремле еще не приняли точного решения по дате проведения мероприятия
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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До конца 2018 года президент России Владимир Путин может еще раз выступить с посланием Федеральному собранию. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, мероприятие может пройти либо до конца 2018 года или уже в начале 2019 года.

«И то и другое возможно», — цитирует Пескова издание.

Напомним, послание за 2017 год было перенесено на 1 марта 2018 года. Оно стало 24-м подобным обращением президента в истории нашей страны и 14-м по счету лично для Владимира Путина и проходило не в Георгиевском зале Кремля, а в Манеже.

Президент рассказал о главных задачах социальной политики в стране на ближайшие годы. Так, речь шла о важных шагах в сфере демографии, о необходимости доступной ипотеки и важности увеличения объемов строительства жилья, развитии здравоохранения.

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