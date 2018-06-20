Орджоникидзе о выходе США из СПЧ: Вашингтон хочет диктовать свою волю всему миру

СЕГОДНЯ 15:14 2018-06-20T15:14:13+03:00

По мнению экс-замгенсека ООН, в одиночку противостоять международному сообществу у Соединенных Штатов просто не получится

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Американские власти хотят диктовать свою политику всему миру, но при этом вести переговоры или идти на какие-то уступки они не намерены. Такое заявление сделал бывший заместитель генерального секретаря ООН, заместитель секретаря Общественной палаты России Сергей Орджоникидзе.

Напомним, что, как писал ранее сайт kp.ru, накануне Вашингтон объявил о выходе страны из Совета Организации объединенных наций по правам человека. При этом, в Белом доме заявили о готовности вернуться в его состав, но лишь при условии проведения полномасштабной реформы ООН.

"Они не понимают, что такое переговоры. Они не хотят вести переговоры. Они почему-то считают, что Штаты могут диктовать всему миру то, что им заблагорассудится", - заявил дипломат в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он отметил, что сейчас Вашингтон настроил против себя многих союзников. Этому способствовало признание Иерусалима столицей Израиля, а также введение множества санкций и пошлин.

"Знаете, США сильная страна – в экономическом плане, в военном плане, но противостоять всему миру в одиночку они не смогут. Не получится у них ничего. Что такое дипломатия? Это переговоры, где одна сторона должна учитывать мнение другой стороны, идти в какой-то мере на уступки и договариваться только так, иначе не получается. А они не умеют это делать, не хотят это делать", - подытожил Орджоникидзе.