В Лондоне задержали мужчину, подозреваемого в причастности к взрыву в метро

СЕГОДНЯ 15:30 2018-06-20T15:31:10+03:00

Позже его освободили, но оставили под следствием

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20 июня лондонские правоохранительные органы задержали 23-летнего мужчину по подозрению в причастности к взрыву на станции метро Southgate. Этот инцидент нанёс ущерб имуществу и поставил под угрозу безопасность на железной дороге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы транспортной полиции Великобритании.

Уточняется, что сразу после допроса молодого человека выпустили из под стражи, но оставили под следствием, для выяснения возможной причастности к взрыву. Его имя не называется, известно только то, что он - житель северного района Лондона - Энфилда.

Напомним, что в Лондоне вечером во вторник, 19 июня, около 19:03 по местному времени (21:03 по москвовскому) на станции метро Southgate, произошёл взрыв. О происшествии сообщила полиция метрополитена британской столицы.

Сообщается о том, что пострадало не менее пяти человек.