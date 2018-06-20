В Лондоне задержали мужчину, подозреваемого в причастности к взрыву в метро
20 июня лондонские правоохранительные органы задержали 23-летнего мужчину по подозрению в причастности к взрыву на станции метро Southgate. Этот инцидент нанёс ущерб имуществу и поставил под угрозу безопасность на железной дороге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы транспортной полиции Великобритании.
Уточняется, что сразу после допроса молодого человека выпустили из под стражи, но оставили под следствием, для выяснения возможной причастности к взрыву. Его имя не называется, известно только то, что он - житель северного района Лондона - Энфилда.
Напомним, что в Лондоне вечером во вторник, 19 июня, около 19:03 по местному времени (21:03 по москвовскому) на станции метро Southgate, произошёл взрыв. О происшествии сообщила полиция метрополитена британской столицы.
Сообщается о том, что пострадало не менее пяти человек.