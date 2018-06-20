2018-06-20T15:32:19+03:00
В мире

Парламент Македонии ратифицировал соглашение с Грецией о переименовании страны

Теперь документ должен подписать македонский президент Георгий Иванов, которому данная идея совсем не по душе
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Парламент Македонии ратифицировал соглашение с Грецией о переименовании страны в Республику Северная МакедонияПарламент Македонии ратифицировал соглашение с Грецией о переименовании страны в Республику Северная МакедонияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Македония сделала еще один значимый шаг к восстановлению полноценных отношений с соседней Грецией и возможному членству в ЕС. 20 июня депутаты парламента страны ратифицировали большинством голосов договор с Афинами о переименовании страны в Республику Северная Македония.

Во время специально созванного для вынесения решения по данному вопросу заседания соглашение поддержали 69 депутатов при необходимом количестве в 61 голос.

«Европейская семья не похожа на македонцев. Мы получаем другого друга и стратегического партнёра, мы гарантируем стабильность и безопасность Македонии, открываем путь в ЕС и НАТО», — сказал после голосования премьер-министр Македонии Зоран Заев, который является генератором переименования страны для сближения с Европейским союзом и НАТО.

Несколькими днями ранее соглашение о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония подписали министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров.

Теперь в течении семи дней документ должен поступить на подпись президенту страны Георгий Иванов, который уже неоднократно заявлял, что намерен ветировать его, считая все происходящее нарушением суверенитета Македонии.

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