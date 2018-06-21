Помпео на встрече с Ким Чен Ыном пошутил о его ликвидации

СЕГОДНЯ 02:58 2018-06-21T02:58:24+03:00

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Госсекретарь США Майк Помпео, еще будучи главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) во время своей первой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном пошутил о его убийстве. Об этом журналистам рассказал бывший помощник Помпео.

В ходе переговоров, глава государства припомнил председателю ЦРУ его прошлогодние высказывания о том, что «если Ким Чен Ын внезапно исчезнет или умрёт, ЦРУ будет хранить молчание», намекая на смену руководства в Северной Корее. Помпео остался невозмутим и ответил шуткой.

«Директор ЦРУ пошутил, что он все еще пытается убить его, и оба рассмеялись», — цитирует Vanity Fair слова помощника Помпео.

Напомним, как передавал сайт kp.ru, глава ЦРУ в начале апреля посетил КНДР, где встретился с лидером страны. Главной темой переговоров было обсуждение механизма денуклеаризации Корейского полуострова. Через несколько недлель после этого визита Помпео занял кресло госсекретаря США всместо ушедшего в отставку Рекса Тиллерсона.