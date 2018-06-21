Медведев провел совещание по пенсионной реформе

СЕГОДНЯ 07:34 2018-06-21T07:34:20+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел совещание по законодательной деятельности страны. Обсуждалась, в частности, пенсионная реформа и предложения по внесению изменений в ее проект.

В совещании приняли участие представители администрации президента и финансово-экономического и социального блоков правительства, руководители Государственной думы, а также партии "Единая Россия" и ее парламентской фракции.

"Обсуждались предложения, содержащиеся во внесённом в Госдуму проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", - сообщается на сайте кабмина.

Повышение пенсионного возраста отложить нельзя

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что законодатели готовы внимательно рассмотреть и учесть все предложения и замечания россиян по повышению пенсионного возраста, но откладывать проведение этой реформы больше нельзя. По ее мнению, законопроект должен быть принят уже осенью 2018 года.

"Что касается отложить - нет, отложить нельзя. Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть", - отметила глава Совфеда. Она добавила, что в течение 30 дней исполнительная и законодательная власть регионов нашей страны должна высказать свое отношение к пенсионной реформе.

Измнения начнутся с 2019 года

Медведев 14 июня объявил о фактическом старте пенсионной реформы. Глава Кабмина на заседании правительства сообщил о том, что в России условия для увеличения пенсионного возраста созданы.

"Предлагается ввести достаточно длительный переходный период - начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году", - пояснил Дмитрий Медведев.

По его словам, это позволит направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции. Изменения не затронут нынешних пенсионеров. Больше того, повышение пенсионного возраста позволит поднимать пенсии для нынешних пенсионеров примерно на 1 тыс. рублей в год.