Причины роста цен на бензин озвучил глава «Роснефти»
Глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал причины роста цен на бензин. По его словам, на стоимость нефтепродуктов влияют три основных фактора, первая из которых — девальвация российской валюты.
"Если у вас раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь – 64.. Компания не может ничего сделать, чтобы этого фактора не было, он уже существует", — сказал Сечин, выступая на годовом общем собрании акционеров компании.
Вторым фактором является рост мировых цен на нефть примерно на 25% с конца 2017 года. Российские организации поставляют нефть как на экспорт, так и на внутренний рынок.
"А добавьте сюда рост транспортных затрат, энергетики, и вы увидите, что стоимость переработки выросла значительно", — добавил Сечин.
Третьим фактором, по его мнению, стала экономическая непривлекательность переработки нефти в России.
"Таким образом, переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя", — отметил он, передает ТАСС.
Как сообщал сайт kp.ru, в последнее время в России отмечается резкий рост на бензин и дизельное топливо. В мае — начале июня стоимость литра топлива преодолела уровни в 41, 42 и 43 рубля. Кабмин решил снизить акцизы на бензин и дизтопливо, а нефтяные компании пообещали «заморозить» розничные цены на уровне 30 мая. Это позволило сдержать рост цен.