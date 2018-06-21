Причины роста цен на бензин озвучил глава «Роснефти»

СЕГОДНЯ 11:11 2018-06-21T12:03:22+03:00

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Глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал причины роста цен на бензин. По его словам, на стоимость нефтепродуктов влияют три основных фактора, первая из которых — девальвация российской валюты.

"Если у вас раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь – 64.. Компания не может ничего сделать, чтобы этого фактора не было, он уже существует", — сказал Сечин, выступая на годовом общем собрании акционеров компании.

Вторым фактором является рост мировых цен на нефть примерно на 25% с конца 2017 года. Российские организации поставляют нефть как на экспорт, так и на внутренний рынок.

"А добавьте сюда рост транспортных затрат, энергетики, и вы увидите, что стоимость переработки выросла значительно", — добавил Сечин.

Третьим фактором, по его мнению, стала экономическая непривлекательность переработки нефти в России.

"Таким образом, переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя", — отметил он, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, в последнее время в России отмечается резкий рост на бензин и дизельное топливо. В мае — начале июня стоимость литра топлива преодолела уровни в 41, 42 и 43 рубля. Кабмин решил снизить акцизы на бензин и дизтопливо, а нефтяные компании пообещали «заморозить» розничные цены на уровне 30 мая. Это позволило сдержать рост цен.