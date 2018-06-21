Госдума одобрила закон, который приравнивает один день в СИЗО к полутора дням в колонии

СЕГОДНЯ 14:20 2018-06-21T14:20:07+03:00

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В четверг, 21 июня, на третьем чтении, депутаты Госдумы приняли закон о пересчёте времени пребывания в СИЗО. Документ одобрили 395 депутатов, 2 воздержались. Перерасчет сроков задержания будет производить суд на основании заявления.

В рамках законопроекта, который находится на рассмотрении уже 10 лет, нижняя палата решила поддержать эту поправку на втором чтении, которое состоялось 20 июня 2018 года. Предложенные изменения заключались в том, чтобы один день в следственном изоляторе приравняли к полутора дням отбывания наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии. Изменения коснутся и тех, кто находится в колонии-поселении (день будет равен двум дням).

Принятая поправка не будет распостраняться на тех заключённых, которые отбывают своё наказание в тюрьме и исправительных колониях строгого и особого режима и на осуждённых за особо тяжкие преступления, такие как терроризм, распостранение наркотических средств, а также на рецидивистов и тех, чью смертную казнь заменили на пожизненное заключение или на 25 лет тюрьмы в порядке помилования.

Этот закон позволит пересчитать сроки многим лицам, которые на данный момент уже находятся под стражей. Депутаты посчитали, что на свободу могут выйти до 100 тысяч человек. Отмечается, что это больше, чем при амнистиях, которые объявлялись в новейшей истории страны.

В настоящее время для фигурантов уголовных дел отбытый в СИЗО срок засчитывается вне зависимости от назначенного ему наказания по правилу "день за день".