2018-06-23T00:28:05+03:00
Экономика

Минфин не согласился с предложением Чубайса инвестировать пенсионные средства россиян

Ранее глава «Роснано» выразил уверенность в светлом инвестиционном будущем российской пенсионной системы
Денис СУХОВ
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Замглавы Минфина Алексей Моисеев. Фото: пресс-служба Министерства финансов РФЗамглавы Минфина Алексей Моисеев. Фото: пресс-служба Министерства финансов РФ
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В некоторых странах часть пенсионных накоплений граждан действительно инвестируется в высокорискованные активы, однако в российской действительности говорить об этом пока рано.

Такое мнение выразил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, комментируя слова главы «Роснано» Анатолия Чубайса о том, что в будущем практика инвестирования пенсионных средств будет работать и в России.

«Мировая практика показывает, что НПФ небольшую часть своих средств направляют в высокорискованные активы, в том числе и в венчурные инвестиции. Но в нашей ситуации, считаю, нам стоит опираться пока только на базовые инвестиционные риски», - цитирует Моисеева РИА Новости.

Как сообщал сайт «КП», Чубайс предрек, что рано или поздно пенсионные деньги станут в России источником инвестиций. При этом ранее глава «Роснано» уточнял, что речь в данном случае не может идти о высокорискованных секторах экономики, например, нанотехнологиях.

Он также признал, что в текущей ситуации какие-либо активные действия в этом направлении исключены, учитывая «трудное решение» о повышении пенсионного возраста, недавно принятое правительством.

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