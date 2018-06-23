2018-06-23T19:55:19+03:00
В мире

Макрон призвал наказывать санкциями за антимигрантскую политику

Под экономические меры могут попасть страны Евросоюза, которые отказывают беженцам в предоставлении убежища
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Французский лидер Эммануэль МакронФранцузский лидер Эммануэль МакронФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил вводить экономические санкции в отношении стран Евросоюза, которые отказываются предоставлять убежище нелегальным мигрантам. С такой идеей глава республики выступил во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Испании Педро Санчесом.

По мнению Макрона, государства, получающие помощь от ЕС, просто обязаны участвовать в решении миграционной проблемы, поэтому Франция готова поддержать механизм осуществления наказаний с помощью санкций.

"Нельзя мириться с ситуацией, когда страны, получающие помощь Евросоюза во имя солидарности, в тоже время сами проявляют национальный эгоизм, когда речь идет о миграционных проблемах", - цитирует ТАСС президента республики.

Французский лидер подчеркнул, что теперь Париж намерен укреплять сотрудничество с Мадридом в сфере происхождения и транзита мигрантов, защиты шенгенского пространства и реорганизации приема беженцев.

Напомним, что совсем недавно Макрон раскритиковал Италию и обвинил ее властей в безответственности из-за ситуацию с судном Aquarius. Рим отказался открывать порты для корабля, на борту которого находились более 600 мигрантов, в том числе женщин и детей. В результате принять беженцев согласилась Испания, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Около 100 тысяч жителей Лондона вышли на митинг против Brexit
Любовь к футболу гангстера сгубила: Разыскиваемого Интерполом бразильца нашли на мачте в России
Пресс-секретаря Белого дома выгнали из ресторана за работу на Трампа
Гудков избран председателем партии "Гражданская инициатива"
Сборная Мексики выиграла 2:1 у команды Южной Кореи в матче ЧМ-2018
Папа Римский заявил, что без России путь к единству невозможен
Сенегальцы рассудят матч Россия - Уругвай на ЧМ-2018
В Совфеде прокомментировали предложение Рады по обмену заключенными
ОПЕК предложила РФ присоединиться к организации в качестве наблюдателя
Футболисты сборной России прилетели в Самару на игру с Уругваем
Песков прокомментировал слова Помпео о скорой встрече Путина и Трампа
Лукашенко допустил, что Белоруссия может войти в состав другого государства
Лавров и глава МИД Бельгии обменялись футболками
"Размером с черешню": На Москву обрушились мощный град и дождь
В Зимбабве произошло покушение на президента страны
"Достижение года": Порошенко торжественно открыл дорожный знак
В Литве потерпел крушение спортивно-тренировочный самолет Як-52
Бельгия разгромила Тунис 5:2 на ЧМ-2018 по футболу
Действующий президент Румынии будет баллотироваться на второй срок
Топ-менеджера Netflix уволили после его оскорбительных высказываниях о чернокожих
Власти Окинавы потребовали сократить военный контингент США на острове