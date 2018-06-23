Макрон призвал наказывать санкциями за антимигрантскую политику

СЕГОДНЯ 19:55 2018-06-23T19:55:19+03:00

Под экономические меры могут попасть страны Евросоюза, которые отказывают беженцам в предоставлении убежища

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Президент Франции Эммануэль Макрон предложил вводить экономические санкции в отношении стран Евросоюза, которые отказываются предоставлять убежище нелегальным мигрантам. С такой идеей глава республики выступил во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Испании Педро Санчесом.

По мнению Макрона, государства, получающие помощь от ЕС, просто обязаны участвовать в решении миграционной проблемы, поэтому Франция готова поддержать механизм осуществления наказаний с помощью санкций.

"Нельзя мириться с ситуацией, когда страны, получающие помощь Евросоюза во имя солидарности, в тоже время сами проявляют национальный эгоизм, когда речь идет о миграционных проблемах", - цитирует ТАСС президента республики.

Французский лидер подчеркнул, что теперь Париж намерен укреплять сотрудничество с Мадридом в сфере происхождения и транзита мигрантов, защиты шенгенского пространства и реорганизации приема беженцев.

Напомним, что совсем недавно Макрон раскритиковал Италию и обвинил ее властей в безответственности из-за ситуацию с судном Aquarius. Рим отказался открывать порты для корабля, на борту которого находились более 600 мигрантов, в том числе женщин и детей. В результате принять беженцев согласилась Испания, передает сайт kp.ru.