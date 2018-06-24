Выгнавшая пресс-секретаря Трампа владелица ресторана объяснила свой поступок
Ресторатор Стефани Уилкинсон объяснила журналистам, почему выгнала пресс-секретаря президента США Сару Сандерс и ее семью из своего заведения Red Hen.
Соответствующий комментарий владелица ресторана дала изданию The Washington Post.
По словам Уилкинсон, Сара Сандерс работает на «бесчеловечную и неэтичную» администрацию, при этом публично защищая «самые жестокие» решения Белого дома.
После того, как Сандер вместе с семьей пришла в Red Hen, ресторатор приехала туда и спросила у своих сотрудников, как ей поступить. «Скажите мне, что делать, я могу попросить ее уйти», — обратилась она к работникам, которые поддержали эту идею.
Издание отмечает, что несколько сотрудников Red Hen являются гомосексуалами — по какой-то причине их особенно тронуло намерение президента США Дональда Трампа запретить трансгендерам служить в американской армии.
Уилкинсон также сочла важным подчеркнуть, что Сандерс не отказывали в обслуживании и не просили удалиться сразу, как только увидели.
«Я объяснила, что в ресторане придерживаются определенных норм, которые, как мне кажется, следует отстаивать, это честность, сострадание и сотрудничество», - отметила ресторатор, добавив, что только после этого попросила пресс-секретаря Белого дома уйти.
К тому времени Сандерс уже получила свой заказ и собиралась его оплатить, но Уилкинсон отказалась взять с нее деньги, заявив, что это было за счет заведения.
Как сообщал сайт «КП», ранее Сара Сандерс рассказала, как ее с семьей выгнали из одного из ресторанов города Лексингтон (штат Вирджиния), узнав в ней работника администрации Трампа.
К чести Сандерс, она спокойно отнеслась к неприятному инциденту и выразила уверенность, что поступок владелицы заведения «говорит гораздо больше о ней», чем о пресс-секретаре Белого дома.