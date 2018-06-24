2018-06-24T21:13:26+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

WADA приняло итоги расследования ФИФА по допингу в российском футболе

Во Всемирном антидопинговом агентстве поддержали решение закрыть дело
Дарья ИВАШКИНА
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WADA приняло итоги расследования ФИФА по допингу в российском футболеWADA приняло итоги расследования ФИФА по допингу в российском футболеФото: REUTERS
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Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что допинговое дело в отношении футболистов сборной России закрыто.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте этой спортивной организации, ФИФА провела широкомасштабное расследование по допингу в российском футболе, но так и не выявила никаких нарушений антидопинговых правил со стороны наших спортсменов.

Также в пресс-релизе федерации подчеркивается, что результаты расследования ранее уже были отправлены во Всемирное антидопинговое агентство (WADA). При этом там согласилось с выводами ФИФА и поддержали решение закрыть дело.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее США и Великобритания потребовали от ФИФА проверить российских футболистов на допинг. Поводом стал мощный старт нашей команды на чемпионате мира по футболу, который проходит в РФ с 14 июня по 15 июля. Между тем в самой Международной футбольной организации сочли требования не совсем уместными.

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