2018-06-25T04:36:36+03:00
В мире

ЦИК Турции официально сообщил о победе Эрдогана на президентских выборах

Глава ведомства Сади Гювен объявил, что действующий глава государства набрал абсолютное большинство голосов
Денис СУХОВ
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Действующий глава турецкого государства Реджем Тайип Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов на прошедших в воскресенье президентских выборах в стране. Об этом сообщил глава ЦИК республики Сади Гювен.

«Президент Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов», - заявил Гювен, отметив, что подсчет последних голосов продолжается, что они уже никак не повлияют на результаты плебисцита.

Глава ЦИК также подчеркнул, что «обращений с целью оспорить результаты выборов пока не поступало».

Как сообщал сайт «КП», ранее стало известно, что Эрдоган побеждает в президентской гонке с результатом 52,5% после подсчета 98% голосов. Одновременно на парламентских выборах лидирует его Партия справедливости и развития в альянсе с Партией националистического движения — вместе они получат 342 депутатских мандата из 600.

Действующий глава государства уже поздравил себя с победой в эфире национального телевидения, а также выступил перед сторонниками с речью в своем предвыборном штабе в Анкаре.

«Турецкий народ преподал сегодня урок тем, кто ждет, когда Турция встанет на колени. Победителем этих выборов стала демократия», - констатировал Эрдоган.

Среди прочего президент подтвердил, что Турция продолжит борьбу с терроризмом в Сирии, чтобы беженцы из арабской республики смогли вернуться в свои дома. Также Эрдоган пообещал сделать выводы из итогов парламентских выборов и исправить допущенные его правительством ошибки.

«Я хочу быть ясным в этом вопросе, мы услышали послание наших граждан в ходе парламентских выборов. Будьте уверены, в этот период мы исправим допущенные нами ошибки. С завтрашнего дня мы приступим к работе для того, чтобы сдержать данные нами обещания нашей нации», - подчеркнул турецкий лидер.

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